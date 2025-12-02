В Госдуме ответили, могут ли ввести штрафы за кибербуллинг Депутат Свинцов поддержал инициативу штрафовать за травлю в интернете

Предложение о введении штрафов за акты кибербуллинга в интернете заслуживает поддержки, заявил NEWS.ru заместитель предстателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов. По его словам, травля в Сети может иметь разрушительные последствия, поэтому необходимо с ней бороться.

Кибербуллинг крайне опасен. Я поддерживаю законопроект о штрафах за травлю в интернете, потому что она разрушает детскую психику. Если оскорбления в адрес детей происходят системно и создаются группой лиц, то это начинает носить массовый характер и формировать общественное мнение. Такие деструктивы могут привести к детскому суициду. Мы понимаем всю остроту этой проблемы. Взрослые тоже иногда не выдерживают кибербуллинг, — поделился Свинцов.

Он подчеркнул, что правительство должно систематически работать над улучшением общего психологического состояния общества. По словам депутата, интернет стал неотъемлемой частью жизни человека, поэтому поведение в социальных сетях должно быть вежливым и культурным.

Ранее сообщалось, что депутаты от ЛДПР под руководством Леонида Слуцкого разработали законопроект, который предусматривает штрафы до 500 тыс. рублей за буллинг и кибербуллинг. По словам парламентария, с травлей хотя бы раз сталкивался каждый четвертый ребенок в России.