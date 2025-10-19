Вэнс жестоко высмеял протестную акцию «Нет королям»

На фоне массовой акции «Нет королям», проводимой в США против политики президента страны Дональда Трампа, вице-президент Джей Ди Вэнс опубликовал в социальной сети Bluesky созданный искусственным интеллектом ролик. На видео американский лидер предстает в образе короля, перед которым до земли склоняются его противники.

На опубликованных кадрах Трамп облачается в корону и мантию, а также берет в руки церемониальный меч. В финале ролика перед ним склоняют колени ключевые фигуры Демократической партии. В их числе — бывший спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер.

Ранее сообщалось, что тысячи демонстрантов заполонили центр Нью-Йорка, выражая свой протест политике президента США Дональда Трампа мирным шествием в рамках общенационального движения под лозунгом No Kings («Нет королям»). Протестующие, неся в руках американские флаги и плакаты с лозунгами «К черту Трампа», «Трамп должен уйти» и «Я выступаю за свободу слова», собрались на Таймс-сквер.