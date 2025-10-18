Нью-Йорк восстал против политики Трампа CNN: в Нью-Йорке тысячи людей вышли на митинг против политики Трампа

Тысячи демонстрантов заполонили центр Нью-Йорка, выражая свой протест политике президента США Дональда Трампа мирным шествием в рамках общенационального движения под лозунгом No Kings («Нет королям»), передает CNN. Протестующие, неся в руках американские флаги и плакаты с лозунгами «К черту Трампа», «Трамп должен уйти» и «Я выступаю за свободу слова», собрались на Таймс-сквер.

Оттуда многотысячная колонна, растянувшаяся на несколько кварталов, двинулась по одной из центральных улиц. Несмотря на громкие скандирования, атмосфера оставалась мирной. Участники акции выражали несогласие с политикой иммиграционной службы (ICE), авторитаризмом и влиянием миллиардеров.

Организаторы заявили, что по всей стране 18 октября должно пройти не менее 2,6 тыс. демонстраций, что может сделать этот день крупнейшим мирным протестом в современной истории Америки. Возможно, на улицы выйдут миллионы американцев.

Ранее сообщалось, что из-за шатдауна в США до 42 млн человек могут лишиться продовольственной помощи в ноябре. Неизвестно, будет ли администрация Трампа продлевать выплаты пособий.