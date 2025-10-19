Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 октября 2025 в 15:47

Дугин сравнил Трампа с ночной бабочкой

Дугин: перемирия Трампа длятся недолго, а его политические решения сиюминутны

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Философ и политолог Александр Дугин скептически отозвался о мирных решениях, достигнутых президентом США Дональдом Трампом, и назвал его «легковесным», как «ночная бабочка». В своем Telegram-канале публицист отметил, что мирные решения американского лидера длятся «недолго».

Он легковесен, как ночная бабочка. Все сводится к сиюминутному мему. Это не мировой порядок и не политика. Постмодернистский троллинг, — написал философ.

Ранее политолог оценил заявления Трампа по поводу возможных поставок Украине крылатых ракет Tomahawk и назвал их «игрой в покер». Политолог назвал его «человеком коротких циклов», которого интересует «сделка как таковая, здесь и сейчас», в отличие от российского коллеги Владимира Путина, мыслящего более стратегически.

До этого стало известно, что американское посольство в Бразилии сорвало выступление Дугина с лекцией. Местный аналитик Рафаэль Мачадо утверждает, что россиянина пригласили выступить в Военном колледже. После этого из посольства начали поступать угрозы в адрес учебного заведения.

