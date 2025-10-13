Дугин сравнил заявление Трампа о «Томагавках» игрой в покер Дугин сравнил заявления Трампа о поставках «Томагавков» с игрой в покер

Заявление президента США Дональда Трампа о возможных поставках Украине крылатых ракет Tomahawk — это «игра в покер», при которой американский лидер решает проблемы сиюминутно, заявил в эфире радио Sputnik российский философ, политолог и социолог Александр Дугин. Политолог напомнил, что Трамп почти принял решение по вопросу поставок ракет Tomahawk, но хочет понять, как Киев намерен их использовать.

История с Tomahawk — это покер. [Президент России Владимир] Путин играет в сложные стратегии, а это буквально покер. Но если в какой-то момент <...> эти Tomahawk будут поставлены, то даже видимость игры с нашей стороны прекратится, — высказался философ.

По словам политолога, американский президент является «человеком коротких циклов», которого интересует «сделка как таковая, здесь и сейчас». Дугин уверен, что Трамп применяет этот подход и к России, но это «совсем не тот случай», поскольку речь идет о долгосрочном проекте и больших стратегиях, которые президент США «знать не хочет».

Ранее политолог-американист Малек Дудаков допустил, что Трамп может передать ракеты Tomahawk Украине в обмен на доказательства коррупционных действий. По его словам, американский лидер будет готов поддерживать контакты с украинской стороной из личных соображений.