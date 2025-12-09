ТИЭФ'25
09 декабря 2025 в 18:41

Великобритания добавила в черный список известного российского политолога

Британия ввела санкции против Дугина и Центра геополитической экспертизы

Александр Дугин Александр Дугин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Великобритания ввела санкции против российского философа Александра Дугина и основанного им Центра геополитической экспертизы, говорится в уведомлении британского Минфина. Ограничения включают запрет на въезд и заморозку активов в случае их выявления.

Александр Гелиевич Дугин. <...> Центр геополитической экспертизы, — говорится в сообщении.

Санкционный перечень также пополнили военно-аналитический центр «Рыбарь» и его руководитель Михаил Звинчук, Фонд защиты и поддержки прав соотечественников за рубежом и несколько информационных ресурсов, включая «Голос» и Euromore. Лондон объяснил решение новыми мерами давления на структуры, которые британская сторона считает связанными с российской государственной политикой.

Ранее стало известно, что подпавшие под санкции ЕС российские предприниматели подали иски против Евросоюза и его стран-членов на сумму не менее €53 млрд, используя процедуру разрешения споров между инвесторами и государством (ISDS). Всего в европейских юрисдикциях сейчас рассматривается 28 таких дел.

