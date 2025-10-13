Президент США Дональд Трамп может передать ракеты Tomahawk Украине в обмен на доказательства коррупционных действий, связанных с экс-главой Белого дома Джо Байденом, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, американский лидер будет готов поддерживать контакты с украинской стороной из личных соображений.

Сейчас, если украинцы хотят какую-то серьезную поддержку со стороны США, например, те же ракеты Tomahawk, им нужно быть более сговорчивыми в вопросах политического характера, которые интересны для Трампа. Например, если они вскроют всю коррупцию времен Байдена и демократов, тогда я думаю, Трамп будет более настроен на продолжение контактов с Украиной, — подчеркнул Дудаков.

Он отметил, что ранее Трамп вновь упомянул об инциденте, известном как «Украинагейт» 2019 года. Это наблюдение, по словам политолога, не является неожиданным, учитывая недавние телефонные переговоры главы Белого дома с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как мы помним, в 2019 году именно звонок Трампа Зеленскому и привел к тому самому «Украинагейту». Обвинения в адрес Дональда со стороны демократов заключались в том, что он использует Украину в личных политических целях. В конечном счете, тогда попытались объявить Трампу импичмент. То есть сейчас, я думаю, что он, в какой-то степени, стремится высказать свое отношение к украинскому лобби и показать тот факт, что тогда украинцы играли на стороне демократов — Трамп это не забыл, — заключил Дудаков.

Ранее политолог Дмитрий Родионов заявил, что слова Трампа о возможности передачи Украине крылатых ракет Tomahawk являются показателем его решимости. Однако, по его словам, не стоит воспринимать слова американского лидера как серьезный сигнал или инструмент давления.