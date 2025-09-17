Посольство США сорвало лекцию Дугина в Бразилии

Посольство США в Бразилии сорвало выступление философа Александра Дугина с лекцией, сообщил РИА Новости местный аналитик Рафаэль Мачадо. По его словам, это произошло три года назад, когда россиянина пригласили в бразильский Военный колледж.

Три года назад мы пригласили российского мыслителя, специалиста выступить с онлайн-лекцией в Бразилии в важном бразильском институте — Военном колледже. Это был профессор Александр Дугин, хорошо известный в Бразилии. Но вот что произошло. Посольство США связалось с военными в Военном колледже и выступило с угрозами — сказало, что распространит в газетах материал о том, что военные являются агентами России и так далее, — заявил Мачадо.

Он добавил, что это лишь один из примеров американского влияния на Бразилию. США, по сути, заставили военных отменить лекцию Дугина «при помощи шантажа», посетовал Мачадо. По словам аналитика, подобные вещи происходят в Бразилии «каждую минуту».

Ранее Дугин назвал современную европейскую цивилизацию сатанинской. По его словам, это «царство Антихриста», которое надо пережить и дождаться второго пришествия Христа. Дьявольская природа цивилизации характеризуется отказом от церкви, переходом к материализму, атеизму и научному мировоззрению, добавил философ.