В переписке Эпштейна с бывшим советником Трампа упоминалось имя Дугина

Российский философ Александр Дугин заявил об упоминании своего имени в переписке финансиста Джеффри Эпштейна с бывшим советником президента США Дональда Трампа Стивом Бэнноном. Политолог в эфире радио Sputnik отметил, что не знает содержания тех обсуждений, но встречался с Бэнноном до 2014 года.

Где-то в переписке Эпштейна с Бэнноном мое имя упоминалось. Конечно, не как участника, там Бэннон что-то обсуждал с Эпштейном именно относительно меня, — сказал он.

Дугин подчеркнул, что у него «нет никакого компромата» и отрицает наличие «русского следа» в деле Эпштейна. По его словам, попытки обвинить его окружение были частью «непонятной системы заговора», которая не увенчалась успехом.

Ранее Трамп призвал республиканцев в Конгрессе проголосовать за полную публикацию материалов по делу финансиста. Американский лидер заявил, что ему нечего скрывать, и обвинил демократов в использовании этого дела для отвлечения внимания.

До этого члены комитета палаты представителей США обнародовали электронные письма из материалов дела Эпштейна, содержащие утверждения об осведомленности Трампа о его преступлениях. Документы были получены от душеприказчиков финансиста, скончавшегося в тюремной камере в августе 2019 года.