17 ноября 2025 в 14:07

Трамп призвал конгресс рассекретить дело Эпштейна

Джеффри Эпштейн Джеффри Эпштейн Фото: Palm Beach Sheriff's office/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп призвал республиканцев в конгрессе проголосовать за полную публикацию материалов по делу финансиста Джеффри Эпштейна. Американский лидер в соцсети Truth Social заявил, что ему нечего скрывать, и обвинил демократов в использовании этого дела для отвлечения внимания.

Республиканцы в палате представителей должны проголосовать за публикацию файлов Эпштейна, потому что нам нечего скрывать, и пришло время двигаться дальше от этой «утки» демократов <…>, чтобы отвлечь внимание от великого успеха Республиканской партии, — написал он.

Глава Белого дома поручил Министерству юстиции провести расследование связей Эпштейна с видными демократами, включая бывшего президента США Билла Клинтона. Трамп уверен, что публикация всех материалов станет «проклятием для демократов», а не его однопартийцев.

Ранее члены комитета палаты представителей США обнародовали электронные письма из материалов дела Эпштейна, содержащие утверждения об осведомленности Трампа о его преступлениях. Документы были получены от душеприказчиков финансиста, скончавшегося в тюремной камере в августе 2019 года. В письме, предположительно адресованном журналисту Майклу Вольфу, якобы утверждалось, что политик знал о несовершеннолетних девушках, поскольку просил помощницу Гислейн Максвелл прекратить эту деятельность.

Дональд Трамп
Конгресс США
Джеффри Эпштейн
материалы
