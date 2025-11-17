Трамп призвал конгресс рассекретить дело Эпштейна

Президент США Дональд Трамп призвал республиканцев в конгрессе проголосовать за полную публикацию материалов по делу финансиста Джеффри Эпштейна. Американский лидер в соцсети Truth Social заявил, что ему нечего скрывать, и обвинил демократов в использовании этого дела для отвлечения внимания.

Республиканцы в палате представителей должны проголосовать за публикацию файлов Эпштейна, потому что нам нечего скрывать, и пришло время двигаться дальше от этой «утки» демократов <…>, чтобы отвлечь внимание от великого успеха Республиканской партии, — написал он.

Глава Белого дома поручил Министерству юстиции провести расследование связей Эпштейна с видными демократами, включая бывшего президента США Билла Клинтона. Трамп уверен, что публикация всех материалов станет «проклятием для демократов», а не его однопартийцев.

Ранее члены комитета палаты представителей США обнародовали электронные письма из материалов дела Эпштейна, содержащие утверждения об осведомленности Трампа о его преступлениях. Документы были получены от душеприказчиков финансиста, скончавшегося в тюремной камере в августе 2019 года. В письме, предположительно адресованном журналисту Майклу Вольфу, якобы утверждалось, что политик знал о несовершеннолетних девушках, поскольку просил помощницу Гислейн Максвелл прекратить эту деятельность.