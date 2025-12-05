ТИЭФ'25
05 декабря 2025 в 11:57

Путин оставил запись в книге почета у мемориала Махатмы Ганди

Владимир Путин у мемориала Махатмы Ганди Владимир Путин у мемориала Махатмы Ганди Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин сделал запись в книге почетных посетителей, расположенной в комплексе «Радж Гхат» — месте, где находится мемориал в честь Махатмы Ганди, передает пресс-служба Кремля. Российский лидер отметил, что философ внес существенный вклад в продвижение мира во всем мире.

Один из основателей современного индийского государства, великий философ и гуманист — Махатма Ганди внес неоценимый вклад в дело мира на всей планете. Его идеи о свободе, добродетели и человеколюбии не теряют актуальности и по сей день, — написал Путин.

Президент РФ отметил, что идеи Ганди фактически предвосхитили становление нового, более справедливого многополярного миропорядка. В письмах писателю Льву Толстому Ганди рассуждал о мире без диктата, основанном на равноправии, уважении и сотрудничестве. Путин отметил, что Россия и Индия отстаивают эти принципы на международной арене.

Ранее Путин возложил венок к мемориалу Махатмы Ганди. Российский лидер и сопровождающие журналисты сняли обувь перед памятником в соответствии с традицией. Комплекс расположен рядом с рекой Джамной и включает мраморный помост с последними словами Ганди: «Хэ Рам» («О, Боже!»).

