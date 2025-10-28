Москвичам рассказали, как с 1 ноября изменится запись к врачу

Москвичам рассказали, как с 1 ноября изменится запись к врачу В Москве вводят систему СМС-подтверждений для записи к врачу другого человека

Порядок онлайн-записи к врачу для другого человека в Москве изменится с 1 ноября, сообщает столичный департамент здравоохранения. Теперь потребуется однократное подтверждение доступа к полису ОМС через СМС-код. Новая система защиты предотвратит мошеннические действия с медицинскими полисами.

В Москве запущена новая система дополнительной защиты, которая предотвратит возможность мошеннических действий с полисами ОМС. С 1 ноября для онлайн-записи другого человека к врачу будет необходимо однократное подтверждение доступа к его полису через код из СМС, который получит сам пациент, — говорится в сообщении.

