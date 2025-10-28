Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 октября 2025 в 16:56

Москвичам рассказали, как с 1 ноября изменится запись к врачу

В Москве вводят систему СМС-подтверждений для записи к врачу другого человека

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Порядок онлайн-записи к врачу для другого человека в Москве изменится с 1 ноября, сообщает столичный департамент здравоохранения. Теперь потребуется однократное подтверждение доступа к полису ОМС через СМС-код. Новая система защиты предотвратит мошеннические действия с медицинскими полисами.

В Москве запущена новая система дополнительной защиты, которая предотвратит возможность мошеннических действий с полисами ОМС. С 1 ноября для онлайн-записи другого человека к врачу будет необходимо однократное подтверждение доступа к его полису через код из СМС, который получит сам пациент, — говорится в сообщении.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил о начале преобразований в системе экстренной медицинской помощи, стартом которых стало возведение 20 новых приемных отделений. Глава ведомства подчеркнул, что создаваемые современные медпространства дадут возможность быстро помогать и взрослым, и детям в неотложных ситуациях.

Также он заявил о необходимости пересмотра медицинскими работниками подходов к пониманию старения и достижению активного долголетия. Данное заявление обозначило смену приоритетных направлений в развитии отечественного здравоохранения.

