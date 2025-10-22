Мурашко призвал медиков изменить взгляды на старение и долголетие

Медикам стоит изменить свои взгляды на старение и подход к достижению долголетия, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Таким образом глава ведомства обозначил смену приоритетов в отечественной медицине, передает РИА Новости.

Раньше мы рассматривали приоритет продления, продолжительности жизни, лечения хронических заболеваний, старения как нормальный физиологический процесс. Сегодня, по сути дела, приоритет — продолжительность здорового, здоровой жизни, замедление развития болезни или нивелирование этого фактора, — сказал Мурашко.

Кроме того, министр подчеркнул ценность информации о состоянии здоровья, которую собирают современные технологии, такие как персональные медицинские помощники.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что генетика играет ключевую роль в определении продолжительности жизни человека. Он подчеркнул, что если в семье кто-то дожил до ста лет, то вероятность повторить этот рекорд увеличивается в 17 раз.

Между тем врач общей практики Денис Прокофьев считает, что на сегодняшний день нет предпосылок для возможности россиян дожить до 120 лет. Главной преградой на пути к сверхдолголетию являются заболевания сердечно-сосудистой системы.