Психолог рассказала, какие фильмы могут помочь в борьбе с буллингом Психолог Куликова-Цай: советские мультфильмы должны быть культом для детей

Советские мультфильмы, а не современные фильмы со сценами насилия должны быть культом для детей, заявила NEWS.ru психолог и медиатор Юлий Куликова-Цай. По ее словам, кинематограф и искусство в целом могут помочь в борьбе с буллингом.

Фильмы — это прекрасное, <…> то, что прежде всего нас развивает. <…> Если мы смотрим «Слово пацана», если мы смотрим «Игру в кальмара» каждый день, это не значит, что это нужно запретить. <…> А культом должны быть мультики а-ля «Винни Пух», «Крошка Енот», — сказала Куликова-Цай.

Ранее специалист Московской службы психологической помощи населению департамента труда и социальной защиты населения Екатерина Игонина заявила, что нужно помогать детям развивать эмоциональный интеллект, этому способствуют игры и техники релаксации. По ее словам, эта способность человека — понимать свои и чужие эмоции — помогает в общении.

До этого психолог Кирилл Хломов заявил, что страх, плохое настроение, а также пониженная мотивация к учебе могут сигнализировать о буллинге в школе. Он отметил, что родителям важно объяснить детям, что при любых проблемах нужно обращаться за помощью ко взрослым.