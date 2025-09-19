Психолог посоветовала развивать у детей одну способность

Нужно помогать детям развивать эмоциональный интеллект, этому способствуют игры и техники релаксации, заявила специалист Московской службы психологической помощи населению департамента труда и социальной защиты населения Екатерина Игонина. По ее словам, которые передает «Москва 24», эта способность человека — понимать свои и чужие эмоции — помогает в общении.

Человеку с развитым эмоциональным интеллектом не мешает грусть, когда надо сделать что-то срочное, злость не противостоит конструктивному общению с другими людьми, а в случае конфликта он умеет сохранять трезвый взгляд на ситуацию, — рассказала она.

Ранее психолог Кирилл Хломов заявил, что страх, плохое настроение, а также пониженная мотивация к учебе могут сигнализировать о буллинге в школе. По его словам, родителям важно объяснить детям, что при любых проблемах нужно обращаться за помощью ко взрослым.