Лукашенко раскрыл, какие страны агрессивно настроены против Белоруссии Лукашенко: Польша и страны Балтии агрессивно настроены против Белоруссии

Польша и страны Прибалтики агрессивно настроены против Белоруссии, этот факт настораживает, заявил президент республики Александр Лукашенко на совещании по вопросам деятельности КГБ. По его словам, которые приводит агентство БелТА, давление со стороны перечисленных стран осуществляется по всем направлениям, сильнее всего его чувствуют спецслужбы.

Настораживает, что очень жутко, агрессивно в отношении Беларуси настроены наши соседи — Польша и страны Балтии, — сказал Лукашенко.

Ранее сообщалось, что польские СМИ активно нагнетают тревогу в связи с предстоящими российско-белорусскими учениями «Запад-2025». Они обосновывают это угрозой национальной безопасности.

Поводом стало сообщение о появлении российских боевых машин пехоты с красной маркировкой в белорусском Гомеле, расположенном недалеко от украинской границы. Причину в этом издание видит в слабых сторонах ВС Польши: нехватка боеприпасов и пороха, ограниченный запас ракет, отставание в оснащении дронами и необходимость срочной модернизации.