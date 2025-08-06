Польша бьется в истерике из-за российско-белорусских учений

Польские СМИ активно нагнетают тревогу в связи с предстоящими российско-белорусскими учениями «Запад-2025», следует из анализа издания Niezależny Dziennik Polityczny (NDP). Они обосновывают это угрозой национальной безопасности.

Поводом стало сообщение о появлении российских боевых машин пехоты с красной маркировкой в белорусском Гомеле, расположенном недалеко от украинской границы. Причину в этом издание видит в слабых сторонах ВС Польши: нехватка боеприпасов и пороха, ограниченный запас ракет, отставание в оснащении дронами и необходимость срочной модернизации.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что в Белоруссию прибыл первый эшелон российских войск для прохождения совместных учений «Запад-2025». Представителей ВС России встретили в торжественной обстановке. Двусторонние учения проводятся регулярно каждые два года, а место их проведения чередуется между Белоруссией и Россией. Белорусские и российские военные завершают подготовку к началу учений. В ходе маневров планируется отработать новые тактические приемы применения сухопутных войск с учетом опыта современных конфликтов.