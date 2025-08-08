Бесславная гибель наемника и клещи для ВСУ: новости СВО на утро 8 августа

Британский наемник Алан Роберт Уильямс погиб в Харьковской области менее чем через месяц после начала службы в ВСУ. Его тело до сих пор не обнаружено, но сослуживцы подтвердили факт смерти.

Мужчина заключил контракт с ВСУ 10 июня. Уже 2 июля, во время своего первого боевого задания, связь с 35-летним британцем прервалась в районе села Липцы Харьковской области. Формально он все еще числится пропавшим без вести, однако сослуживцы заявили о его гибели.

Ростовскую область атаковали беспилотники ВСУ

В ночь на 8 августа российские системы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины на Ростовскую область, сообщил в Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь. Налету подверглись Миллеровский и Чертковский районы.

Сколько было сбито дронов, глава региона не сообщил. При ударе в городе Миллерово загорелась цистерна с бензином, однако среди мирных жителей никто не пострадал.

Западные наемники на Украине предпочитают сидеть в штабах

Западные наемники на Украине преимущественно занимают командные и инструкторские должности, избегая прямого участия в боях, сообщили представители антифашистского подполья Херсонской области. При угрозе столкновения с российскими войсками они предпочитают срочную эвакуацию.

Их основные задачи включают инструктаж мобилизованных украинских военных и охрану иностранных советников в штабах. Участие же в реальных боевых действиях является для них редким явлением.

Минобороны России получило партию наземных военных дронов

Холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в Ростех) передал Минобороны России новую партию уникальных роботизированных комплексов «Депеша». Эти многофункциональные гусеничные платформы предназначены для доставки грузов в сложных условиях.

Главные преимущества «Депеши» — высокая проходимость и компактность. Комплекс, изготовленный из легких и прочных материалов, способен преодолевать серьезные препятствия, развивая скорость до 15 км/ч.

Роботизированный комплекс «Депеша» Фото: Пресс-служба Госкорпорации Ростех

Пленные ВСУ начали все чаще просить политическое убежище в РФ

Российские силовые ведомства сообщили о заметном увеличении количества украинских военнопленных, отказывающихся возвращаться на родину. Вместо этого они стремятся получить политическое убежище в России. Эта тенденция подтверждается данными с допросов задержанных.

Примечательно, что на этом фоне выделяются и те пленные, которые все же надеются вернуться на Украину, несмотря на осознаваемые риски. В частности, вероятность повторной мобилизации и отправки на фронт.

Сырский рассказал, почему ВС России удалось провести операцию «Поток»

Украинские военные недооценили дерзость действий российской армии в ходе операции «Поток» в Курской области, признался главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. По его словам, маневр ВС РФ застал украинцев врасплох.

Сырский пояснил, что командование ВСУ, хотя и знало о потенциальной угрозе использования трубопроводов российской стороной, не смогло в полной мере предвидеть масштаб и смелость атаки. Главком добавил, что бойцам ВС РФ удалось осложнить отход сил ВСУ из района боевых действий.

Новые клещи для ВСУ

Российские войска окружили подразделения Вооруженных сил Украины на южных подступах к населенному пункту Константиновка в Донецкой Народной Республике, сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный в своем Telegram-канале. По его словам, котел ВС РФ замыкается сразу с трех сторон. Минобороны России данную информацию не комментировало.

По словам военкора, российские военные оттесняют украинские подразделения к водохранилищу, которое стало естественной преградой для их дальнейшего продвижения. При этом все пути отхода через Александро-Калиново на западе и Клепан-Бык на востоке находятся под огневым контролем ВС РФ, подчеркнул Поддубный.

Ситуация для украинских военных, по оценкам Поддубного, становится критической. Он отмечает, что окруженным бойцам ВСУ остается лишь два варианта: сдача в плен или уничтожение в формирующемся котле.

