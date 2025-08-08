Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 августа 2025

Минобороны России получило партию наземных военных дронов

Ростех передал ВС России новую партию логистических дронов «Депеша»

Холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в Ростех) передал Минобороны России новую партию уникальных роботизированных комплексов «Депеша», сообщает ТАСС. Эти многофункциональные гусеничные платформы предназначены для доставки грузов в сложных условиях.

Главные преимущества «Депеши» — высокая проходимость и компактность. Комплекс, изготовленный из легких и прочных материалов, способен преодолевать серьезные препятствия, развивая скорость до 15 км/ч.

Его малые габариты позволяют легко транспортировать дрон даже в багажнике внедорожника или пикапа. Основная функция — доставка грузов массой до 100 кг, что критически важно для снабжения подразделений в труднодоступной местности или на передовой.

Управление осуществляется дистанционно через пульт, видео с камер передается оператору на VR-очки или монитор. Как подчеркнули в компании, комплекс обеспечивает надежную связь даже в сложной обстановке

Для помехоустойчивой передачи данных комплекс может оснащаться проводной оптоволоконной линией связи. При этом все основные технические характеристики «Депеши» сохраняются, — пояснили эксперты.

Ранее в госкорпорации Ростех объяснили, что ракеты «Искандер» позволяют наносить комбинированные удары с разными боевыми частями по объекту, что позволяет добиться мультифакторного эффекта поражения. В компании также отметили, что этот комплекс является одним из самых опасных видов вооружений для противника в зоне СВО.

