В Ростехе раскрыли важное преимущество «Искандеров»

Ракеты «Искандер» позволяют наносить комбинированные удары с разными боевыми частями по объекту, что позволяет добиться мультифакторного эффекта поражения, рассказали ТАСС в госкорпорации «Ростех». Комплекс был разработан холдингом, отметили в компании.

Один из вариантов его (ракетного комплекса. — NEWS.ru) применения — комбинированные удары ракетами с разными боевыми частями по одному объекту. Это обеспечивает эффект мультифакторного поражения. С учетом высокой точности и идеальной синхронизации ударов у противника не остается никаких шансов, — подчеркнули в госкорпорации.

В компании также отметили, что «Искандер» является одним из самых опасных видов вооружений для противника в зоне СВО. Наибольшую угрозу ракетный комплекс представляет для военных объектов, спрятанных в тылу, добавили в Ростехе.

Ранее ВС РФ нанесли удар по элитному учебному центру стратегического резерва ВСУ в Черниговской области. В ходе атаки применялись оперативно-тактические комплексы «Искандер». Военный эксперт, заведующий центром военно-политических исследований Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин рассказал, что у российских военных значительно улучшились возможности разведки и наведения ударов.