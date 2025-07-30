200 трупов: под Черниговом «Искандеры» нанесли удар по элитной учебке ВСУ

ВС РФ нанесли удар по элитному учебному центру стратегического резерва ВСУ в Черниговской области. В ходе атаки применялись оперативно-тактические комплексы «Искандер». Как российские военные наносят точечные удары, какой ущерб они причиняют противнику, что известно об украинских учебках — в материале NEWS.ru.

Что известно об ударе «Искандерами» по полигону ВСУ

Вооруженные силы России нанесли ракетный удар по территории элитного 169-го учебного центра «Десна» Сухопутных войск стратегического резерва Украины, расположенного в Козелецком районе Черниговской области. В нем тренируются бойцы спецподразделений и иностранные наемники. По объекту были выпущены две ракеты ОТРК «Искандер». Как сообщили в Минобороны РФ со ссылкой на данные разведки, в результате удара были уничтожены около 200 военнослужащих.

Ведомство опубликовало видеозапись удара, проводившуюся с разведывательного дрона дальнего действия. На кадрах видно, что одна из ракет была снаряжена кластерными боеприпасами и накрыла множеством взрывов квадрат примерно с два футбольных поля. Второй «Искандер» был снаряжен фугасной боевой частью.

Как российские военные применяют разведывательные дроны в зоне СВО

Военный эксперт, заведующий центром военно-политических исследований Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин рассказал NEWS.ru, что у российских военных значительно улучшились возможности разведки и наведения ударов.

«Судя по последним сообщениям и ударам, у нас неплохо стала работать разведка. Могу судить исключительно по косвенным признакам, но тенденция улавливается. Это создает новые проблемы для ВСУ. Мы наносим адресные удары, о чем и свидетельствуют и атака в Черниговской области, и более ранние эпизоды», — сказал Козюлин.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

По его словам, опубликованные в Сети видеоролики показывают, что у ВС РФ есть дроны, способные вести разведку и наблюдение на дальние дистанции, то есть достигать глубоких тылов ВСУ. Эти БПЛА дополняют данные космической разведки.

Независимый военный эксперт Александр Храмчихин в разговоре с NEWS.ru подтвердил важность применения разведывательных дронов при планировании и нанесении ударов.

«Сейчас беспилотники фиксируют практически все, причем в обе стороны. Это так сильно изменило весь ход боевых действий, что теперь ничего невозможно скрыть. У российских войск есть такая техника, которая используется в полную силу», — сказал Храмчихин.

Какой урон наносят удары по учебкам ВСУ

По словам Козюлина, из-за применения ВС РФ разведывательных дронов бойцам ВСУ придется маскироваться и избегать больших скоплений даже в глубоком тылу.

«Теперь это для них болезненная реальность: может прилететь куда угодно и когда угодно в самый неподходящий момент», — сказал эксперт.

Он также отметил, что такие удары, как по учебному центру в Черниговской области, оказывают большое деморализующее влияние как на военных, так и на гражданское общество противника.

«Информация все равно просачивается, и украинцы задаются вопросом: почему такие большие потери среди людей, которые даже не добрались до линии фронта, почему так плохо обстоит дело с ПВО и так далее. У новобранцев возникает чувство незащищенности и обреченности, когда удара можно ждать везде, даже в глубоком тылу. Это мощный деморализующий фактор», — отметил Козюлин.

ВС Украины Фото: Социальные сети

Что известно об учебных центрах ВСУ

По мнению экспертов, учебные полигоны, расположенные в глубине Украины, нередко становятся базами для сбора и формирования подразделений иностранных наемников. По этой причине удары по ним являются болезненными для Киева. Потери иностранцев сказываются на имидже Украины на Западе гораздо сильнее, чем гибель граждан страны.

Кроме того, тренировочные центры ВСУ не раз становились источниками скандальных новостей. СМИ писали о массовых случаях дезертирства, плохом снабжении, профанации вместо боевой учебы и даже о расстрелах военнослужащими сослуживцев, а также инструкторов.

В частности, в середине июля мобилизованный курсант войсковой части А3321 на полигоне Сухопутных войск ВСУ в Черниговской области расстрелял трех сержантов. Двое из них погибли.

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