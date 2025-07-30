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30 июля 2025 в 09:23

Появились кадры, как «Искандер» превратил в руины учебный центр ВСУ

ВС России поразили учебный центр сухопутных войск ВСУ в Черниговской области

Боевая работа ОТРК «Искандер» Боевая работа ОТРК «Искандер» Фото: МО РФ

Вооруженные силы России нанесли по территории учебного центра сухопутных войск стратегического резерва Украины ракетный удар, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ. Данный объект располагался в Черниговской области, по нему выпустили две ракеты ОТРК «Искандер». Около 200 украинских военнослужащих получили ранения или погибли.

Минобороны РФ опубликовало кадры нанесения ударов двумя ракетами ОТРК «Искандер» по месту дислокации лагеря 169-го учебного центра сухопутных войск стратегического резерва ВСУ в районе н. п. Гончаровское Черниговской области. Место размещения техники и личного состава украинских националистов было вскрыто расчетом российского разведывательного дрона, — сообщили в ведомстве.

Ранее глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил о расширении зоны контроля российских войск в районе Купянска. По его словам, эти действия являются частью подготовки к установлению контроля над самим городом. Минобороны РФ эти данные не комментировало.

В свою очередь военкор Алексей Гавриш сообщил о перемещении штаба Вооруженных сил Украины из Красноармейска (Покровска) в более глубокий тыл. Несмотря на это, признаков массового отступления украинских войск на Покровском направлении нет. Минобороны РФ эти данные не комментировало.

СВО
Искандер
ВС РФ
ВСУ
Черниговская область
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