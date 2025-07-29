Военкор увидел предпосылки к отводу войск из Красноармейска Военкор Гавриш заявил, что украинский штаб эвакуировали из Красноармейска

Штаб Вооруженных сил Украины был эвакуирован из Красноармейска (украинское название — Покровск) глубже в тыл, рассказал военный корреспондент Алексей Гавриш. Однако, по его словам, которые приводит aif.ru, признаки массового бегства противника на Покровском направлении в Донецкой Народной Республике пока не наблюдаются.

Признаки бегства украинских боевиков на Покровском направлении в ДНР не наблюдаются. Но при этом поступает информация о том, что штаб ВСУ был эвакуирован из Покровска, перевезен глубже в тыл, — сказал Гавриш.

Он добавил, что в некоторых случаях противник также уходил со своих позиций, либо сдавался в плен довольно большими группами. По мнению военкора, все это верные признаки того, что украинские войска сдадут Красноармейск.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал, что российские военные смогли закрепиться в Красноармейске и начать сосредоточение сил для дальнейшего наступления. По его словам, сейчас в городе идут ожесточенные бои.