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28 июля 2025 в 17:22

Стало известно о знаковом прорыве российских войск в Красноармейске

Кимаковский: ВС России смогли закрепиться в Красноармейске и сосредоточить силы

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Российские военные смогли закрепиться в Красноармейске (украинское название — Покровск) и начать сосредоточение сил для дальнейшего наступления, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала. По его словам, сейчас в городе идут ожесточенные бои. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Идут там (в Красноармейске. — NEWS.ru) действительно ожесточенные бои, но главное — «зацепились» за город, и есть возможность в городе уже концентрировать наши силы для того, чтобы продолжать наступление, — сказал Кимаковский.

По его словам, группировка войск «Юг» активно атакует противника при поддержке 51-й армии. Российские военные берут в окружение бойцов ВСУ севернее Димитрова и Красноармейска.

Ранее военно-политический аналитик и советник главы ДНР Ян Гагин сообщил, что командование Вооруженных сил Украины эвакуировало большую часть офицерского состава из Красноармейска, оставив солдат без руководства. По его словам, украинские бойцы деморализованы и ищут пути отхода.

До этого Telegram-канал SHOT сообщил, что российские войска прорвали украинскую оборону под Красноармейском (Покровском), выйдя к окраинам города. В Минобороны России эту информацию не комментировали.

ВС РФ
Красноармейск
Покровск
ДНР
СВО
ВСУ
бои
Игорь Кимаковский
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