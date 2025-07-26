«Думают, как отступать»: эксперт раскрыл положение ВСУ в Красноармейске Советник главы ДНР Гагин: бойцы ВСУ ищут пути бегства из Красноармейска

Командование Вооруженных сил Украины эвакуировало большую часть офицерского состава из Красноармейска (украинское название — Покровск), оставив солдат без руководства, сообщил ТАСС военно-политический аналитик и советник главы ДНР Ян Гагин. По его словам, украинские бойцы деморализованы и ищут пути отхода.

В Покровске идет наступательная операция. Они готовились к этому штурму, когда мы начнем штурмовать, эвакуировали все, что можно. Командиров там практически не осталось, гражданские [из города] сигнализируют, что они (оставшиеся силы ВСУ. — NEWS.ru) думают, как отступать, — рассказал эксперт.

Как отметил Гагин, в ВСУ прекрасно понимают, что российские войска в ближайшие дни установят контроль над Красноармейском. По его мнению, недалек момент, когда желающие жить украинские военные «побегут» прочь из города.

Гагин подчеркнул, что украинская армия испытывает острый кадровый голод на этом направлении. По его словам, гражданские фиксируют панические настроения среди остатков гарнизона.

Сейчас начались активные бои за город. Я уверен, что гарнизон ВСУ в Покровске падет в ближайшее время, — добавил он.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что российские войска прорвали украинскую оборону под Красноармейском (Покровском), выйдя к окраинам города. В Минобороны России эту информацию комментировали.