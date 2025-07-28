Украинский «Ястреб» уничтожили одним ударом «Искандера» Российская ракета «Искандер» уничтожила один из двух «Черных ястребов» Украины

Telegram-канал Mash сообщает, что российская ракета «Искандер» якобы уничтожила один из двух украинских «Черных ястреба». В Минобороны России не комментировали эту информацию.

По данным авторов канала, в ГУР Украины использовали данную технику для переброски групп диверсантов. Они утверждают, что также Вооруженные силы РФ якобы задействовали порядка 100 беспилотников «Герань» для ударов по военным целям.

На канале утверждают, что атаки начались 27 июля около 20:00. По информации авторов, дроны запустили в Черкасской, Полтавской, Черниговской и Сумской областям. Также по информации инсайдеров, одной из целей стал аэродром в Староконстантинове. Авторы канала подчеркивают, что ВС РФ предположительно нанесли удар во время разгрузки западного вооружения.

Ранее репортер Андрей Руденко сообщил, что расчеты российских FPV-дронов отряда «Ирбис» уничтожили американский бронетранспортер М113 в ДНР. В Минобороны никак не комментировали данную информацию. По рассказу журналиста, удар по противнику был нанесен в районе населенного пункта Плещеевка.