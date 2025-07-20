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20 июля 2025 в 15:08

FPV-дрон отправил американский БТР на свалку бронетехники

Военкор Руденко: FPV-дроны подорвали американский М113 в ДНР

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Расчеты FPV-дронов отряда «Ирбис» уничтожили американский бронетранспортер М113 в ДНР, сообщил репортер Андрей Руденко в своем Telegram-канале. Удар по противнику был нанесен в районе населенного пункта Плещеевка.

В Минобороны РФ информацию не комментировали.

По словам Руденко, на бронетранспортере ВСУ пытались доставить военнослужащих на свои передовые позиции. Планы противника смогли узнать военнослужащие Южной группировки войск, после чего приняли соответствующие меры.

До этого российские войска ударом «Искандера» поразили пункт запуска и управления украинских БПЛА в Сумской области. По данным Минобороны РФ, с замаскированной в лесопосадке позиции запускали ударные дроны типа «Лютый». На кадрах видно, как удар попал в цель. Кроме того, расчетом беспилотников «Герань-2» была уничтожена пусковая установка ударных дронов дальнего действия.

Ранее ВС РФ было атаковано место расположения украинского ЗРК С-300ПС в районе населенного пункта Гвардейское в Одесской области. Удар был нанесен с помощью «Искандера».

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