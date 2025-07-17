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17 июля 2025 в 19:21

«Искандер» стер с лица земли пункт запуска БПЛА под Сумами

Минобороны: удар «Искандера» поразил пункт запуска БПЛА в Сумской области

Ракетный комплекс «Искандер» Ракетный комплекс «Искандер» Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Российские войска ударом «Искандера» поразили пункт запуска и управления украинских БПЛА в Сумской области, сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, с замаскированной в лесопосадке позиции запускали ударные дроны типа «Лютый».

В районе населенного пункта Гамалиевка в Сумской области обнаружены пункты запуска и управления ударными БПЛА дальнего действия самолетного типа (типа «Лютый») ВСУ. Расчетом ОТРК «Искандер» нанесен удар по замаскированному в лесопосадке пункту управления ударных БПЛА противника, — говорится в сообщении.

На кадрах видно, как удар попал в цель. Также отмечается, что расчетом беспилотников «Герань-2» была уничтожена пусковая установка ударных дронов дальнего действия.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщал, что российские войска ликвидировали опорный пункт ВСУ в Волчанске Харьковской области, сообщил в Telegram-канале. По его словам, воздушная разведка обнаружила позиции, а операторы ударных дронов быстро «превратили их в воспоминание». Позиция украинских военных была ликвидирована.

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