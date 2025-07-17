«Ликвидированы четко и без суеты»: Кадыров сообщил об ударе по опорнику ВСУ

«Ликвидированы четко и без суеты»: Кадыров сообщил об ударе по опорнику ВСУ Кадыров: российские войска ликвидировали опорный пункт ВСУ в Волчанске

Российские войска ликвидировали опорный пункт ВСУ в Волчанске Харьковской области, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале. По его словам, в поражении позиций противника участвовали батальон «Запад-Ахмат» и 128-я бригада совместно с сотрудниками ОМВД по Курчалоевскому району республики.

Воздушная разведка обнаружила позиции, а операторы ударных дронов быстро превратили их в воспоминание. Противник снова недооценил важность не светиться под камерами. Результат — обнаруженные цели ликвидированы четко и без суеты, — написал Кадыров.

Ранее глава Харьковской военно-гражданской администрации Виталий Ганчев сообщал, что военнослужащие Вооруженных сил России наносят существенные потери украинским войскам в районе Купянска. По его словам, на данном направлении идут тяжелые боестолкновения, а находящиеся там украинские подразделения несут колоссальные потери в живой силе и технике.

До этого Минобороны РФ сообщало, что российские военнослужащие установили контроль над населенным пунктом Дегтярное, расположенным в Харьковской области. По данным ведомства, солдаты ВС России также нанесли поражение двум бригадам украинской территориальной обороны вблизи Волчанска, Гатища и Тихого.