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17 июля 2025 в 13:17

ВС России отбили у ВСУ еще один населенный пункт в Харьковской области

Минобороны: Дегтярное в Харьковской области перешло под контроль ВС России

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Российские военнослужащие установили контроль над населенным пунктом Дегтярное, расположенным в Харьковской области, сообщило Министерство обороны РФ в своем Telegram-канале. Солдаты ВС России также нанесли поражение двум бригадам украинской территориальной обороны вблизи Волчанска, Гатища и Тихого.

На Харьковском направлении освободили населенный пункт Дегтярное Харьковской области. Нанесено поражение подразделениям двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Волчанск, Гатище и Тихое Харьковской области, — говорится в сообщении.

Ранее в военном ведомстве России сообщили о переходе под контроль бойцов ВС РФ населенного пункта Попов Яр, расположенного в Донецкой Народной Республике. Также в МО отметили, что солдаты российской армии заняли Каменское в Запорожской области.

Кроме того, член Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил, что украинские войска были выбиты из Грушевского, расположенного в западной части ДНР на рубеже с Днепропетровской областью. По его словам, это село соседствует с другими населенными пунктами, ранее занятыми ВС России.

Минобороны РФ
Харьковская область
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