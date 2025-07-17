ВС России взяли еще три населенных пункта в ходе СВО

ВС России взяли еще три населенных пункта в ходе СВО Минобороны: ВС России заняли Попов Яр, Дегтярное и Каменское в зоне СВО

Военнослужащие Вооруженных сил России установили контроль над населенным пунктом Попов Яр Донецкой Народной Республики, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ. Также, по данным ведомства, российские войска заняли населенный пункт Дегтярное в Харьковской области и Каменское в Запорожской.

Российские войска освободили населенные пункты Дегтярное в Харьковской области, Попов Яр в Донецкой Народной Республике и Каменское в Запорожской области, — сказано в сообщении.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что благодаря взятию контроля над Новохатским в Донецкой Народной Республике российские войска открыли себе путь еще к одному участку границы с Днепропетровской областью. Контроль над населенным пунктом был установлен подразделениями группировки войск «Восток».

14 июля в военном ведомстве сообщили, что ВС России установили контроль над населенным пунктом Малиновка в Запорожской области. По словам председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимира Рогова, контроль над Малиновкой открывает российским войскам путь к Гуляйполю — важному узлу обороны ВСУ.