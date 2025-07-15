Освобождение села Малиновка в Запорожской области открывает российским войскам путь к Гуляйполю — важному узлу обороны ВСУ, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов. По его словам, этот шаг усилит давление на украинские силы и создаст угрозу их позициям в регионе.

Гуляйполе является одним из ключевых опорных пунктов оборонительной линии оккупантов в Запорожской области, поэтому освобождение Малиновки добавит паники и чувства тревоги боевикам ВСУ. Наши войска начинают постепенно брать в обхват Гуляйполе, — сказал он.

Ранее военный корреспондент Борис Рожин заявил, что взятие села Малиновка открывает российским войскам дороги во фланг ВСУ в населенных пунктах Зеленый Гай и Червоное, а также далее — вглубь Запорожской области. По его словам, потеря этого села стала крупным ударом для всей группировки украинской армии на Гуляйполевском направлении.

14 июля в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы России установили контроль над населенным пунктом Малиновка в Запорожской области. По данным ведомства, в операции участвовали бойцы группировки войск «Восток».