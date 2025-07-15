Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
15 июля 2025 в 13:42

Рогов объяснил важность взятия Малиновки в Запорожской области

Рогов: взятие Малиновки открывает ВС России путь к важному узлу обороны ВСУ

Владимир Рогов Владимир Рогов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Освобождение села Малиновка в Запорожской области открывает российским войскам путь к Гуляйполю — важному узлу обороны ВСУ, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов. По его словам, этот шаг усилит давление на украинские силы и создаст угрозу их позициям в регионе.

Гуляйполе является одним из ключевых опорных пунктов оборонительной линии оккупантов в Запорожской области, поэтому освобождение Малиновки добавит паники и чувства тревоги боевикам ВСУ. Наши войска начинают постепенно брать в обхват Гуляйполе, — сказал он.

Ранее военный корреспондент Борис Рожин заявил, что взятие села Малиновка открывает российским войскам дороги во фланг ВСУ в населенных пунктах Зеленый Гай и Червоное, а также далее — вглубь Запорожской области. По его словам, потеря этого села стала крупным ударом для всей группировки украинской армии на Гуляйполевском направлении.

14 июля в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы России установили контроль над населенным пунктом Малиновка в Запорожской области. По данным ведомства, в операции участвовали бойцы группировки войск «Восток».

Владимир Рогов
Россия
ВС РФ
ВСУ
Запорожская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
НАТО уличили в подготовке «морских клещей» для войны с Россией
Раскрыто внушительное наследство режиссера Митты
«По нашей табели о рангах он выше»: Песков ответил Рютте насчет Мединского
Режим ЧС ввели в Воронеже из-за последствий атаки ВСУ
«Сыграл на публику»: политолог оценил желание Трампа переименовать футбол
«Это не поможет»: в США оценили поставки Украине ЗРК Patriot
Генерал вынес приговор системе ПВО Украины на фоне новых ударов
«Мисс „чего изволите“»: в Раде описали кандидата в премьеры Украины
Стало известно, как приостановка диалога с США отразится на России
На Алтае пройдет международный кинофестиваль «Вертикаль»
Орбан призвал ЕС наказать украинские власти за гибель венгра
«Такого не было никогда»: Миронов рассказал, с чем связан скачок цен на ЖКУ
Зеленский поздравил Украину со спорным праздником
Дерматолог раскрыла неочевидную опасность кроксов
На Украине приняли решение по военному положению
Назван важный нюанс в поставках НАТО американского оружия Украине
Рогов объяснил важность взятия Малиновки в Запорожской области
Нетаньяху приказал ЦАХАЛ нанести удар по ВС Сирии
«Будут продвигать»: политолог предрек смену власти на Украине
Названы девять статей УК, из-за которых в будущем могут лишить гражданства
Дальше
Самое популярное
Двойной удар по Украине, мощный прорыв в ДНР: новости СВО на вечер 13 июля
Россия

Двойной удар по Украине, мощный прорыв в ДНР: новости СВО на вечер 13 июля

«Из детства пришло»: Путин об одной своей привычке перед сном
Власть

«Из детства пришло»: Путин об одной своей привычке перед сном

Появилось первое видео с места трагедии, где молния убила трех человек
Регионы

Появилось первое видео с места трагедии, где молния убила трех человек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.