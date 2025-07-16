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16 июля 2025 в 15:03

Минобороны привело детали взятия Новохатского в ДНР

Минобороны: Россия открыла путь к участку границы с Днепропетровской областью

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Благодаря взятию контроля над Новохатским в Донецкой Народной Республике российские войска открыли себе путь еще к одному участку границы республики с Днепропетровской областью, передает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ. Контроль над населенным пунктом был установлен подразделениями группировки войск «Восток».

В ходе боя штурмовики закрепились в селе и выбили украинских боевиков, открыв себе путь еще к одному участку границы республики с Днепропетровской областью, — сказано в сообщении.

До этого Минобороны РФ сообщило, что Воздушно-космические силы России во время проведения спецоперации ликвидировали самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины. По информации ведомства, также российские силы уничтожили две пусковые установки, пункт наведения и кабину боевого управления ЗРК С-300ПС и радиолокационную станцию RADA.

14 июля в Минобороны РФ сообщили, что ВС России установили контроль над населенным пунктом Малиновка в Запорожской области. По словам председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимира Рогова, контроль над Малиновкой открывает российским войскам путь к Гуляйполю — важному узлу обороны ВСУ.

Минобороны РФ
Днепропетровская область
ВС РФ
ДНР
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