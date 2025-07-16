Воздушно-космические силы России сбили украинский самолет МиГ-29

Воздушно-космические силы России во время проведения спецоперации ликвидировали самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины, передает пресс-служба Минобороны РФ. По информации ведомства, также российские силы уничтожили две пусковые установки, пункт наведения и кабину боевого управления зенитного ракетного комплекса С-300ПС и радиолокационную станцию RADA израильского производства.

ВКС России сбит самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины, — сказано в сообщении.

По данным ведомства, средствами ПВО были сбиты четыре управляемые авиационные бомбы. Также были ликвидированы 178 БПЛА самолетного типа.

14 июля в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы России установили контроль над населенным пунктом Малиновка в Запорожской области. По словам председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимира Рогова, контроль над Малиновкой открывает российским войскам путь к Гуляйполю — важному узлу обороны ВСУ. По его словам, соответствующий шаг не только усилит давление на украинские силы, но и создаст угрозу их позициям в регионе.