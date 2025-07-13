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13 июля 2025 в 11:52

ВС России взяли под контроль село Грушевское в ДНР

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские военные выбили украинские формирования из села Грушевского, расположенного на западе ДНР у границы с Днепропетровской областью, заявил член Общественной палаты РФ Владимир Рогов в беседе с РИА Новости. По данным Минобороны РФ, Грушевское соседствует с населенными пунктами, которые уже находятся под контролем ВС РФ, в том числе с селами Новоукраинка, Ялта, Запорожье, Толстой и Поддубное.

Наши войска выбили боевиков ВСУ из села Грушевского, — заключил Рогов.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что ВС РФ применяют тактический маневр на Сумском направлении, расширяя линию фронта и создавая угрозу продвижения западнее основных боев. По его данным, украинская сторона на фоне этих событий уже перебросила резервы, включая разбитые подразделения «Азова» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

До этого пресс-центр группировки «Запад» сообщил о ликвидации 56 пунктов управления БПЛА ВСУ и 225 военнослужащих противника. А также уничтожении американского бронеавтомобиля HMMWV, бронемашины «Козак», артиллерийских орудий и складов боеприпасов.

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