Раскрыто, какие перспективы открываются для ВС России в Сумской области

ВС РФ использовали тактический прием, который открывает серьезную перспективу для продвижения к Сумам, заявил в беседе с NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, российская армия может начать продвижение западнее по отношению к главному направлению атак в Сумской области. В Минобороны данную информацию не комментировали.

Ситуация там (в Сумах. — NEWS.ru) немного сложнее, учитывая, что на главном направлении сейчас идут очень тяжелые бои. Левее взяты еще несколько населенных пунктов, и, таким образом, противнику нужно перебрасывать войска туда, где идут тяжелейшие бои. Причем там применяются все силы для того, чтобы сдержать наше продвижение. Если они этого не сделают, мы будем двигаться левее, то есть западнее, достаточно быстро и спокойно. Это тактический прием, который дает нам серьезное преимущество и делает перспективу продвижения к городу Сумы достаточно хорошей, — поделился Кнутов.

Кнутов отметил, что противник уже перебросил резервы на Сумское направление. По его словам, отдельные подразделения ВСУ там были разбиты, в том числе «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Также военэксперт подчеркнул, что линия фронта в регионе расширилась.

«Азов» там разбит, и спецназ был переброшен туда. Если смотреть на карту, линия фронта расширилась. Условно говоря, мы наступали на участке 10 километров, а стали наступать на участке 15, — заключил Кнутов.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы РФ прорвались в Мирополье в Сумской области. Также взята большая часть Александрии. Минобороны России эту информацию пока не комментировало.