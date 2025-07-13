Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 июля 2025 в 10:20

Российские бойцы разнесли полсотни пунктов управления БПЛА за сутки

Группировка «Запад» уничтожила 56 украинских пунктов управления БПЛА за сутки

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военнослужащие группировки войск «Запад» Вооруженных сил России поразили 56 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами противника за последние сутки, заявил начальник пресс-центра группировки Леонид Шаров. По его словам, которые приводит ТАСС, в результате украинские войска потеряли до 225 человек. ВСУ также лишились американского бронеавтомобиля HMMWV, боевой бронемашины «Козак», 10 автомобилей, двух артиллерийских орудий и 21 миномета.

За сутки потери ВСУ составили до 225 военнослужащих, бронеавтомобиль HMMWV производства США и боевая бронированная машина «Козак», 10 автомобилей, два артиллерийских орудия и 21 миномет. Кроме того, уничтожены 56 пунктов управления беспилотной авиацией, — говорится в сообщении.

Шаров добавил, что российские войска также уничтожили три станции радиоэлектронной борьбы и радиолокационную станцию «Рада». Кроме того, армия Украины лишилась четырех терминалов спутниковой связи «Старлинк» и пяти складов с боеприпасами.

Ранее Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщал, что российские войска прорвались в Мирополье в Сумской области. Также взята большая часть Александрии. Минобороны России эту информацию пока не комментировало.

Украина
ВСУ
ВС РФ
СВО
БПЛА
беспилотники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Приметы 13 июля: почему нельзя спать после заката и что делать с яйцами
В Крыму обвинили Трампа в незнании причин украинского конфликта
В США назвали причину проблем в отношениях между Москвой и Вашингтоном
Лионель Месси побил уникальный рекорд
В Госдуме оценили идею «закрепостить» ипотечников
Стало известно, когда биатлонисты из РФ вернутся на международные турниры
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 13 июля: где в России сбои
Пещеру в России внесли в список всемирного наследия ЮНЕСКО
Удары по Украине 13 июля: огонь по военкоматам, уничтожение наемников
В Госдуме раскрыли способ сэкономить на оплате услуг ЖКХ в жару
Туристы «подавились» в итальянском ресторане после счета в 84 тысячи рублей
Путин напомнил о миссии работников рыбохозяйственного комплекса
Историк раскрыл истинное мнение Горбачева о передаче Крыма Украине
Погода в Москве в воскресенье, 13 июля: гроза и ливень закошмарят жителей?
Стала известна реальная причина дезертирства элиты ВСУ из «Волков да Винчи»
Дачникам объяснили, за какой сорняк на участке выписывают штрафы
Американский профессор нашел причину выпадов Трампа в адрес Путина
Льюис нокаутировал непобежденного Тейшейру за 35 секунд
Лавров поблагодарил КНДР за помощь в освобождении Курской области
Назван лидер по закупкам шоколада из России
Дальше
Самое популярное
Раскрыта судьба ополченца из ЛНР, которого дети сдали СБУ
Общество

Раскрыта судьба ополченца из ЛНР, которого дети сдали СБУ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 11 июля: где в России сбои
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 11 июля: где в России сбои

Наступление ВС РФ на Днепр 11 июля: гибель 40 бойцов, позорище у Покровска
Россия

Наступление ВС РФ на Днепр 11 июля: гибель 40 бойцов, позорище у Покровска

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.