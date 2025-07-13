Военнослужащие группировки войск «Запад» Вооруженных сил России поразили 56 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами противника за последние сутки, заявил начальник пресс-центра группировки Леонид Шаров. По его словам, которые приводит ТАСС, в результате украинские войска потеряли до 225 человек. ВСУ также лишились американского бронеавтомобиля HMMWV, боевой бронемашины «Козак», 10 автомобилей, двух артиллерийских орудий и 21 миномета.

За сутки потери ВСУ составили до 225 военнослужащих, бронеавтомобиль HMMWV производства США и боевая бронированная машина «Козак», 10 автомобилей, два артиллерийских орудия и 21 миномет. Кроме того, уничтожены 56 пунктов управления беспилотной авиацией, — говорится в сообщении.

Шаров добавил, что российские войска также уничтожили три станции радиоэлектронной борьбы и радиолокационную станцию «Рада». Кроме того, армия Украины лишилась четырех терминалов спутниковой связи «Старлинк» и пяти складов с боеприпасами.

Ранее Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщал, что российские войска прорвались в Мирополье в Сумской области. Также взята большая часть Александрии. Минобороны России эту информацию пока не комментировало.