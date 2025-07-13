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13 июля 2025 в 09:43

Российские войска продолжают «прогрызаться» вглубь Сумской области

«РВ»: ВС России прорвались в Мирополье в Сумской области

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Вооруженные силы РФ прорвались в Мирополье в Сумской области, сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Также взята большая часть Александрии. Минобороны России эту информацию пока не комментировало.

В районе Юнаковки и Кондратовки продолжаются интенсивные бои. ВСУ пытаются контратаковать на северной и северо-западной окраинах Кондратовки. По данным украинских источников, российские войска применяют авиацию и реактивную артиллерию для удержания позиций и стабилизации линии фронта.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские войска нанесли удары по украинским центрам территориального комплектования. По данным ведомства, были поражены пункты временной дислокации противника и иностранных наемников. Всего удары нанесены по 133 районам.

Военкор Александр Коц между тем заявил, что ВС РФ продолжают реализацию целей специальной военной операции, причем главным направлением их действий остается Донбасс. Он отметил, что украинские военные в этом регионе демонстрируют упорное сопротивление.

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