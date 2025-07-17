Стало известно об успехах ВС России в районе Купянска Ганчев: ВС России наносят колоссальные потери украинским силам в районе Купянска

Военнослужащие Вооруженных сил России наносят существенные потери украинским войска в районе города Купянск Харьковской области, заявил глава региональной военно-гражданской администрации Виталий Ганчев в беседе с ТАСС. По его словам, на данном направлении идут тяжелые боестолкновения.

На Купянском направлении сейчас также идут активные бои. Подразделения ВС РФ разбивают врага в районе Купянска. Находящиеся там украинские бандформирования несут колоссальные потери в живой силе и технике, — сообщил Ганчев.

Ранее глава Харьковской ВГА заявлял, что российские войска после взятия села Дегтярного смогли расширить зону контроля на севере региона. По его словам, бойцы Вооруженных сил России продолжают продвижение вдоль реки Волчья. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

До этого Минобороны РФ сообщало, что российские военнослужащие установили контроль над населенным пунктом Дегтярное, расположенным в Харьковской области. По данным ведомства, солдаты ВС России также нанесли поражение двум бригадам украинской территориальной обороны вблизи Волчанска, Гатища и Тихого.