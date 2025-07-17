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17 июля 2025 в 15:55

Стало известно о продвижении российских войск под Харьковом

Ганчев: российские войска продвигаются вдоль реки Волчья после взятия Дегтярного

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Российские войска после взятия села Дегтярного смогли расширить зону контроля на севере Харьковской области, сообщил глава Харьковской ВГА Виталий Ганчев. По его словам, которые приводит РИА Новости, бойцы ВС России продолжают продвижение вдоль реки Волчья.

Село Дегтярное — это небольшой населенный пункт около северных границ Харьковской области. Таким образом, ВС РФ расширяют контроль непосредственно на северном участке фронта, двигаясь в том числе вдоль реки Волчья, — поделился Ганчев.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что российские военнослужащие установили контроль над населенным пунктом Дегтярное, расположенным в Харьковской области. По данным ведомства, солдаты ВС России также нанесли поражение двум бригадам украинской территориальной обороны вблизи Волчанска, Гатища и Тихого.

Ранее в военном ведомстве России сообщили о переходе под контроль бойцов ВС РФ населенного пункта Попов Яр, расположенного в Донецкой Народной Республике. Также в МО отметили, что солдаты российской армии заняли Каменское в Запорожской области.

Украина
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