Мясо собак: солдат ВСУ кормят отбросами. С одеждой и патронами не лучше

Мясо собак: солдат ВСУ кормят отбросами. С одеждой и патронами не лучше

В украинских, западных СМИ и соцсетях обсуждают скандалы, связанные с недостатками снабжения ВСУ. Нехватка припасов, снарядов и техники из-за коррупции и нарушения линий поставок сказывается на ходе боевых действий. В ряде случаев для бойцов ВСУ сложилась критическая ситуация. Что употребляют в пищу украинские военные, почему они предпочитают автомат Калашникова западным М-16 — в материале NEWS.ru.

Почему солдат ВСУ кормят собачатиной и свиными сухожилиями

17 июля командование сил логистики (КСЛ) ВСУ сообщило, что за первые шесть месяцев 2025 года было зафиксировано более 1000 нарушений контрактов на поставки продуктов для воинских частей.

«Некачественное продовольствие является одним из главных факторов снижения морально-психологического состояния личного состава», — говорилось в заявлении, опубликованном на сайте КСЛ.

Впоследствии украинские военные удалили это сообщение без объяснения причин.

Несколько украинских СМИ выяснили, что компания «Трейд Гранит Инвест», принадлежащая киевлянке Юлии Павличенко (входит в корпоративную группу «Прайм Мит Трейд»), поставляла в армию непригодные для употребления в пищу свиные консервы. При этом украинский государственный оператор тыла сообщил, что сомнения в качестве продукции возникли из-за того, что поставщик несколько раз осуществил отгрузку продукции с недействительными документами.

Несмотря на вспыхнувший скандал, «Трейд Гранит Инвест» вновь подала заявки на участие в государственном тендере поставок продовольствия для ВСУ.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

«Жирные черви в тушенке — это еще не самое худшее. Часто нет вообще ничего! Ноль. Зачем хорошо кормить тех, кого „бусифицируют“ и отправляют на фронт с билетом в один конец? Зачем их вообще кормить? Они живут на передовой в лучшем случае месяц, а то и неделю. Даже хорошие продукты гниют и портятся. Хранить их негде, так как складов нет. Все логистика порушена», — объяснил NEWS.ru бывший боец ВСУ Сергей Сановский, скрывающийся в одной из стран ЕС.

Это далеко не первый скандал, связанный с продовольственным обеспечением ВСУ. В 2024 году компания «Мит Пром» поставляла украинским военнослужащим куриное мясо, в котором были обнаружены посторонние предметы, в том числе иглы.

«Вероятно, мясо шприцевали — „накачивали“ водой для увеличения веса, а иглы забыли», — рассказал член Общественного антикоррупционного комитета при Миноборны Украины Геннадий Кривошея.

В 2024 году стало известно, что бойцов ВСУ кормят собачатиной. Автомобиль с рефрижератором, перевозивший 2,5 тонны туш собак в Одесский мясокомбинат, попал в ДТП. Украинские СМИ писали, что из этого «сырья» производилась тушенка для нужд украинской армии.

«Очень может быть, что дело не ограничилось двумя тоннами. Это наверняка было массовой практикой», — сказал Сановский.

Почему бойцы ВСУ испытывают снарядный голод

Заведующий Центром военно-политических исследований Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин рассказал NEWS.ru, что у ВСУ наблюдается хаотичная логистика, особенно в отношении западных поставок.

«Большие объемы вооружений, топлива и прочего снабжения поставляются на Украину путем, который изначально не был надежно и четко сформирован. Сейчас была принята большая программа о строительстве дорог и укреплении мостов. Несмотря на это, у Киева сохраняются серьезные сложности с организацией западных поставок для ВСУ», — отметил эксперт. Козюлин подчеркнул, что эти проблемы могут напрямую сказаться на боевых возможностях украинских подразделений.

Поставка вооружений для ВСУ из Европы Фото: Mauricio Campino/Keystone Press Agency/Global Look Press

«У ВСУ возникает снарядный голод из-за нарушения цепи поставок. Кроме того, выяснилось, что у стран Запада оказалось недостаточно мощностей, чтобы поддерживать конфликт нужной интенсивности. Они не успевают производить и поставлять Киеву столько боеприпасов, сколько ему нужно», — сказал Козюлин.

Военнослужащие ВСУ стали реже использовать западное стрелковое оружие из-за недостатка боеприпасов, рассказал офицер 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота с позывным Криптонец.

«Причина — боепитание. Патронов для калашникова на позициях гораздо больше и с их, и с нашей стороны. Поэтому в бою минимальный риск остаться без боеприпасов: почти всегда что-то будет под рукой», — объяснил он.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Как ВС РФ уничтожают украинские средства ПВО

По словам опрошенных NEWS.ru экспертов, американские зенитные комплексы Patriot и европейские Iris-T не могут обеспечить нужный Украине уровень безопасности. Без надежной ПВО невозможны стабильные поставки как питания, так и вооружения, отметили специалисты.

Военный эксперт Василий Дандыкин сказал NEWS.ru, что в последнее время ВС РФ целенаправленно уничтожают украинские средства ПВО.

ЗРК Patriot Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Есть большой эффект, потому что уничтожаются комплексы Patriot и другие средства. Это дает возможность ВС РФ бить в глубину территории противника, разрушать как военные производства, так и цепочки поставок. Подавление вражеской ПВО — это одна из ключевых задач. Вслед за ней можно наносить массированные удары и по железным дорогам, и по портам. Уничтожение тяговых железнодорожных подстанций, ремонтных депо и портовой инфраструктуры сильно затруднит снабжение ВСУ», — рассказал Дандыкин.

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