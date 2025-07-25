Военнослужащие ВСУ массово отказываются от переброски на Покровское (Красноармейское) направление в Донецкой Народной Республике, сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева. По его словам, в ряде городов Украины активизировалась подготовка иностранных наемников.

На сегодняшний день ВСУ массово отправляют своих солдат на Покровское направление. Они отказываются ехать, в результате чего среди десяти человек — восемь отказников, — заявил Лебедев.

В четверг, 24 июля, стало известно о взятии российскими войсками Новоэкономического и Зверево в ДНР. В Минобороны России сообщили, что в операции участвовали военные группировки войск «Центр».

Военкор Александр Коц заявил, что это позволит перерезать снабжение ВСУ. По его словам, ВС России также смогут занять выгодные позиции в районе Красноармейска (Покровска) и Мирнограда — последних крупных городов, подконтрольных украинской армии на «условном Центральнодонецком направлении». В трех километрах от Зверево проходит трасса Т0406. Коц пояснил, что если «перерезать» ее, то можно лишить гарнизоны Покровска и Мирнограда всех путей снабжения, кроме одного — дороги Е50 на Павлоград.