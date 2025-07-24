Военкор раскрыл, чем важны взятые Новоэкономическое и Зверево Коц: взятие Новоэкономического и Зверево позволит перерезать снабжение ВСУ

Взятие российскими войсками населенных пунктов Новоэкономическое и Зверево в Донецкой Народной Республике позволит перерезать снабжение ВСУ, заявил военкор Александр Коц в Telegram-канале. По его словам, ВС России также смогут занять выгодные позиции в районе Красноармейска (украинское название — Покровск) и Мирнограда — последних крупных городов, подконтрольных украинской армии на «условном Центральнодонецком направлении».

Мирноград и соседний Покровск (Красноармейск) являются последними крупными городами, подконтрольными ВСУ на условном Центральнодонецком направлении. Их освобождение позволит выйти на границы Днепропетровской области на данном участке фронта и высвободит силы для генерального наступления на Славянско-Краматорскую агломерацию, — поделился Коц.

Он также отметил, что в трех километрах от Зверево проходит трасса Т0406. Коц пояснил, что если «перерезать» ее, то можно лишить гарнизоны Покровска и Мирнограда всех путей снабжения, кроме одного — дороги Е50 на Павлоград.

Рискнем предположить: именно по ней на запад ломанутся попавшие в окружение части ВСУ, пролюбившие очередную «фортецю», — заключил военкор.

О взятии российскими войсками Новоэкономического и Зверево в ДНР стало известно сегодня, 24 июля. Как сообщили в Минобороны России, в операции участвовали военные группировки войск «Центр».