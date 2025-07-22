Сырский всех предал: что главком ВСУ думает об Украине, чем опасен для РФ

Сырский всех предал: что главком ВСУ думает об Украине, чем опасен для РФ

СМИ сообщили, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский отправил крупную сумму денег родителям, живущим в России. По некоторым данным, он оплатил лечение отца в одной из клиник Москвы. Родные генерала открыто поддерживают проведение специальной военной операции, а его пасынок утверждает: отчим никогда не придерживался проукраинских взглядов. Почему же Сырский предал семью и может ли он представлять сейчас опасность для России — в материале NEWS.ru.

Что известно о переводах Сырского в Россию

По информации Telegram-каналов, Сырский якобы вышел на связь с родителями, узнав о тяжелом состоянии отца. Утверждалось, что 86-летний Станислав Прокофьевич с апреля 2025-го борется с заболеванием головного мозга, обострившимся после перенесенного коронавируса.

Согласно имеющимся данным, пенсионер сначала лечился во Владимире, однако местные врачи не смогли ему помочь. Поэтому, по сведениям каналов, главком ВСУ перевел родителям деньги, чтобы отправить отца в Москву. Предположительно, сейчас Сырский-старший проходит реабилитацию в отдельной платной палате, где вместе с ним находится жена. Лечение и восстановление обошлось им в 1 млн рублей, пишет ресурс.

Однако источник NEWS.ru опроверг эти сведения. «Денег отцу он не переводил. Они друг друга сейчас ненавидят. Лечением занимаются, но все организуют другие люди, близкие семьи», — подчеркнул собеседник.

Александр Сырский Фото: Социальные сети

Почему Сырский предал родных

Сырский был назначен главкомом Вооруженных сил Украины в феврале 2024-го, сменив на этом посту Валерия Залужного. Ранее генерал командовал Сухопутными войсками ВСУ. Сырский родился и вырос в России и получил образование в Московском высшем общевойсковом командном училище.

Отец Сырского — бывший военнослужащий, полковник Советской армии. И он, и его жена Людмила придерживаются пророссийских взглядов. Судя по фотографиям в соцсетях, родители генерала принимали участие в акции «Бессмертный полк». Во время шествия Людмила несла в руках портрет своего отца — Ивана Андреевича Куркина, пропавшего без вести во время Великой Отечественной войны. Кроме того, женщина активно лайкала посты в поддержку СВО и президента России Владимира Путина.

У Сырского есть младший брат Олег, который работал охранником. Вскоре после назначения Александра главкомом ВСУ он сообщил, что давно не общается с родственником. А знакомая семьи по имени Ольга утверждает, что об уехавшем на Украину отпрыске Людмила и Станислав ни с кем не говорят — будто его «совсем не было».

Депутат Госдумы Виктор Соболев сказал NEWS.ru, что воспитание и образование, в том числе советское, не дают гарантии от предательства.

«К сожалению, такие предатели существуют, и их нужно выявлять и искоренять. Это, наверное, одно из самых страшных преступлений. Как мог человек, воспитанный в советской системе и достигший высших партийных должностей, пойти на предательство родины? Речь идет о Горбачеве. Как мог предать Ельцин, который добивался признания в США и говорил: „Боже, благослови Америку“?» — сравнил парламентарий.

Александр Сырский Фото: Социальные сети

Чем Сырский опасен для России

Известно, что Сырский был дважды женат. У него есть два родных сына и пасынок Иван, который живет в Австралии и планирует получить российское гражданство. По словам мужчины, он давно не поддерживает контакт с отчимом. Однако, как утверждал Иван, ранее Сырский никогда не придерживался проукраинских взглядов.

«Он говорил только по-русски. По-украински он только сейчас начал говорить — с огромным трудом. <…> Для него мова — это заново выученный чужой язык», — заявил он.

Заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин напомнил в беседе с NEWS.ru, что, несмотря на все это, сейчас Сырский возглавляет украинские войска и остается для России опасным противником.

«Он знает нашу тактику, поэтому он даже опаснее, чем человек со стороны. Он прошел и западное обучение, поэтому у него как бы две школы. Как известно, у нас в войсках упор делается на выполнение команд вышестоящих начальников и командиров. На Западе же считают, что низовым командирам более ясна картина на поле боя и у них есть право проявлять инициативу. Наверняка он эту разницу хорошо усвоил», — пояснил эксперт.

Соболев считает, что рано или поздно Сырского, как и других представителей украинского руководства, накажут.

«Чтобы завершить конфликт, необходимо достичь целей СВО, включая демилитаризацию Украины. Исходя из действий Сырского, он будет судим как военный преступник, отдававший преступные приказы. Как человека, возможно, его жаль. Но как преступник, который несет ответственность за гибель множества людей, он должен быть осужден военным трибуналом. Скорее всего, он не избежит высшей меры наказания», — заключил депутат.

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