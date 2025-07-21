Паника в Киеве: «Кинжалы» и «Герани» стерли в труху склады с оружием ВСУ

Вторые сутки подряд Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) наносят массированные удары ракетами и дронами по военным объектам Украины. Российские военные били в том числе и по западным областям Украины — Ивано-Франковской и Львовской. Куда и зачем бьют российские дроны и ракеты, откуда их так много у ВС РФ и хватит ли оружия для постоянных массированных ударов — в материале NEWS.ru.

Что известно об ударах ВС РФ по Украине

Во время ночных ударов 20 июля, по данным экс-депутата Верховной рады Олега Царева, прилеты пришлись по военным целям в четырех областях Украины.

«Мониторинг противника насчитал 57 БПЛА, запущенных с территории России, из которых якобы „сбиты / локационно потеряны“ — 25. Обращу внимание: Украина впервые таким образом заявила, что большинство пущенных за ночь дронов достигло цели. И еще один момент: когда мы запускаем мало, то всегда, по их данным, выходит большой процент результативности. Когда много — свыше 90% относят к „сбитым и локационно утраченным“», — сообщил Царев в своем Telegram-канале. Министерство обороны России эту информацию не комментировало.

В ходе атаки в ночь с 20 на 21 июля ВС РФ били по ракетостроительному военному заводу «Артем» в Киеве. В Минобороны РФ эту информацию пока не комментировали.

В Ивано-Франковске основным объектом удара стала взлетно-посадочная полоса ВСУ. В результате атаки были повреждены самолеты, техника и ангары, в которых находилось западное вооружение. Мэр города Руслан Марцинкив сообщил, что в ночь на 21 июля Ивано-Франковск подвергся самой масштабной атаке с начала СВО. По его словам, в результате ударов ракет и дронов «Герань» было повреждена инфраструктура. Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликовал кадры, на которых видны столбы черного дыма над городом. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Дрон «Герань» Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Киевской, Хмельницкой и Николаевской областях продолжается разведка с помощью дронов с целью обнаружения новых целей. По предварительным данным, поражены объекты энергетической инфраструктуры и логистические центры. По сообщениям наблюдателей, в Киеве «Герани» пикировали на цели с интервалом в несколько секунд. Дроны били в одну точку — предположительно, завод по производству военной электроники. Украинская ПВО при этом бездействовала. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

«Ночная волна ударов с 20 на 21 июля — одна из наиболее протяженных и масштабных за последнее время. Она растянулась почти на девять часов — с 20:10 до 06:37. В общей сложности зафиксировано более 120 ударов „Геранями“ и не менее 40 ракетами различного типа, включая „Кинжалы“, „Искандеры“, Х-101 и Х-22», — сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Зачем РФ наносит массированные удары по инфраструктуре Украины

Военный эксперт Алексей Леонков, редактор журнала «Арсенал Отечества», напомнил NEWS.ru, что массированные удары по военным объектам Украины идут уже несколько недель подряд. По его словам, Киевскому региону достается больше всего: три дня подряд, до визита спецпредставителя США Кита Келлога в Киев, ВС РФ «вынесли» всю систему ПВО противника, а потом начали бить по промышленной инфраструктуре, отвечающей за поставки на линию боевого соприкосновения.

«Там были сборочные цеха, связанные с электроникой, беспилотниками, с некоторыми ракетными вооружениями, а также ремонтные мощности, где ремонтируется иностранная военная техника», — пояснил эксперт.

Председатель комиссии ОП России по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил NEWS.ru, что массированные удары ВС РФ вызывают недоумение у бойцов ВСУ. По его словам, украинские военные привыкли к относительно щадящему режиму действий российской армии, но теперь ситуация изменилась.

«Если говорить об интенсивности, частоте и точности ударов ВС РФ, то они, конечно, вызвали у режима президента Украины Владимира Зеленского недоумение. Они привыкли, что в достаточно щадящем режиме все идет. В тылу ВСУ чувствовали себя более или менее уверенно, теперь таких уверенных мест нет. Наши БПЛА прилетают в количестве по несколько десятков штук по одной цели сразу, пока не отработают ее полностью. Это касается мест скопления не только техники, боеприпасов и личного состава, а также мест, куда ВСУ загоняют людей перед тем, как их отправить на убой», — пояснил Рогов.

Истребители-перехватчики МиГ-31К с гиперзвуковым авиационным ракетным комплексом «Кинжал» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На что еще влияют удары ВС РФ

По мнению Леонкова, удары ВС РФ не только уничтожают конкретные объекты, но и влияют на боевые возможности противника.

«Обратите внимание на количество беспилотников, которые противник применяет ежедневно. Если в мае они достигли показателя свыше 500 беспилотников в день (рекорд был 7 мая), то сейчас у них получается где-то в районе всего лишь сотни. А это говорит о снижении производительности этих беспилотников примерно в пять раз. То есть в пять раз меньше они успевают подготовить беспилотников в день, чтобы отправить в сторону линии боевого соприкосновения или вглубь России за зону специальной военной операции», — пояснил эксперт.

Хватит ли ВС РФ оружия, чтоб продолжать удары

Количество российских ударов остается стабильным, и в последнее время проводятся именно массовые налеты, указывает Леонков.

«Россия достигла в производстве тех же „Гераней“ высоких показателей. Об этом говорил наш президент, что мы производим их тысячами, а то и десятками тысяч в месяц. Украинская сторона в этом отстает, как и Европа. Если мы говорим о беспилотниках, то, скажем, „Беспилотная ассоциация“, которая для Украины собирала огромное количество дронов, уже не справляется по разным причинам. Одна из них — они завезли на территорию Украины большое количество, а наша разведка нашла эти объекты, и их уничтожили», — заключил Леонков.

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