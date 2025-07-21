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21 июля 2025 в 12:10

Рогов рассказал, как удары ВС России заставляют ВСУ нервничать

Член ОП Рогов: массированные удары ВС России вызывают недоумение у ВСУ

Владимир Рогов Владимир Рогов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Массированные удары ВС РФ вызывают недоумение у бойцов Вооруженных сил Украины, заявил NEWS.ru председатель координационного совета по интеграции новых регионов, председатель комиссии ОП России по вопросам суверенитета Владимир Рогов. По его словам, украинские военные привыкли к относительно щадящему режиму действий российской армии, но теперь ситуация изменилась. Он отметил, что точные и интенсивные удары лишают ВСУ уверенности даже в тыловых зонах.

Если говорить об интенсивности, частоте и точности ударов ВС РФ, то они, конечно, вызвали у режима президента Украины Владимира Зеленского недоумение. Они привыкли, что в достаточно щадящем режиме все идет. В тылу ВСУ чувствовали себя более или менее уверенно, теперь таких уверенных мест нет. Наши БПЛА прилетают в количестве по несколько десятков штук по одной цели сразу, пока не отработают ее полностью. Это касается мест скопления не только техники, боеприпасов и личного состава, а также мест, куда силы загоняют людей перед тем, как их отправить на убой, — пояснил Рогов.

Ранее мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что в ночь на 21 июля украинский город подвергся самой масштабной атаке с начала СВО. По его словам, в результате ударов ракет и дронов «Герань» повреждена инфраструктура. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

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