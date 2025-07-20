ВС РФ ликвидируют украинские подразделения в приграничье Курской области и продолжают создавать зону безопасности в Сумской области. Какова обстановка сегодня, 20 июля 2025 года, что происходит в Кондратовке, где ВСУ вынуждены восполнять потери?

Ситуация в Курской области утром 20 июля

В течение суток на Теткинском и Глушковском направлениях ВСУ не предпринимали новых попыток прорыва государственной границы, сообщил Telegram-канал «Северный ветер». Украинское командование сосредоточило усилия на восполнении потерь штурмовых подразделений, задействованных на данном участке, добавил источник.

«Украинские СМИ и блогеры опубликовали информацию об успешных действиях „северян“ в Бессаловке и Рыжевке — в ответ вражеская военная пропаганда начала активно вбрасывать архивные и фейковые материалы о боевых действиях на данном участке фронта», — отметил канал.

Сутками ранее украинская сторона также не предпринимала попыток прорваться в Курскую область; в результате комплексного огневого поражения ВС РФ уничтожили две боевые группы и два минометных расчета ВСУ на отдалении от госграницы, сообщил «Северный ветер».

Экс-депутат Верховной рады Олег Царев писал, что российские войска держат под контролем северную часть Рыжевки — населенный пункт находится близ Теткино на территории Сумской области.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Что происходит в Сумской области утром 20 июля

На Сумском направлении, как утверждает «Северный ветер», ВСУ пытаются любой ценой отбить утраченные позиции. Настоящая мясорубка разворачивается в районе Кондратовки — командование 225-го штурмполка регулярно отправляет на убой новые группы, сообщил источник.

«Враг силами штурмовой группы 225-го полка в очередной раз попытался выбить „Бесстрашных“ (бойцы группировки войск „Север“ ВС РФ. — NEWS.ru) из Кондратовки. Украинские оккупанты уничтожены в результате комплексного огневого поражения», — утверждает канал.

По данным источника, российские морпехи и мотострелки, сломив ожесточенное сопротивление, выбили ВСУ из нескольких опорных пунктов в Варачино, подразделения ВДВ продолжают успешные наступательные действия в лесных массивах Сумского района и в Юнаковке, где штурмовики ВС РФ зачистили пять домовладений.

«Анализ публикаций украинских „волонтеров“ показал, что командование ВСУ перебрасывает из Киева сводные расчеты БПЛА, подчиняющиеся напрямую командованию беспилотных систем», — сообщил «Северный ветер».

Также, отметил канал, родственники военнослужащих Сил специальных операций Украины жалуются в соцсетях на проблемы с обеспечением «элиты» ВСУ, мобилизованные военнослужащие в составе 425-го штурмполка два месяца не получают денежное довольствие, а артиллеристов 156-й мехбригады массово переводят в штурмовые подразделения.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

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