Ситуация в Курской области утром 19 июля: что в Сумской, самоубийство войск

Ситуация в Курской области утром 19 июля: что в Сумской, самоубийство войск

ВС РФ ликвидируют украинские подразделения в приграничье Курской области и продолжают создавать зону безопасности в Сумской области. Какова обстановка сегодня, 19 июля 2025 года, где украинские войска отправили на самоубийство, что в Сумской области?

Ситуация в Курской области утром 19 июля

По данным Telegram-канала «Северный ветер», на курском участке — Теткинском и Глушковском направлениях — украинская сторона не предпринимала попыток пересечения государственной границы за прошедшие сутки.

«В результате комплексного огневого поражения „северяне“ уничтожили две боевые группы и два минометных расчета противника на отдалении от госграницы», — добавил источник.

Экс-депутат Верховной рады Олег Царев утверждает, что ВС РФ держат под контролем северную часть Рыжевки — населенный пункт находится близ Теткино на территории Сумской области.

По данным Минобороны РФ, в ночь на 19 июля силы противовоздушной обороны уничтожили 71 беспилотник, в том числе три — над Курской областью.

Вечером в пятницу, 18 июля, врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что украинский беспилотник ударил по центру Рыльска.

«Поврежден корпус Рыльского авиационного технического колледжа и близлежащие магазины. Выбиты окна, частично посечены фасады и кровля», — написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

Глава региона не уточнил, есть ли пострадавшие и жертвы в результате атаки.

Сутками ранее, по данным «Северного ветра», ВСУ за счет переброшенных резервов пытались прорваться в Курскую область.

«Утром очередная штурмовая группа 47-й мехбригады ВСУ выдвинулась из Павловки в направлении нашего приграничного поселка Новый Путь. В результате комплексного огневого поражения все украинские оккупанты уничтожены», — уточнили авторы.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

ВС Украины Фото: Социальные сети

Что происходит в Сумской области утром 19 июля

Несмотря на колоссальные потери, ВСУ продолжают безуспешные попытки отбить утраченные позиции в Сумской области, пишет «Северный ветер».

«Наши морпехи и мотострелки в ходе ожесточенных боев продвинулись в лесных массивах около Варачино, а также зачистили несколько домовладений в самом населенном пункте. „Бесстрашные“ (бойцы группировки войск „Север“ ВС РФ. — NEWS.ru) десантники перемалывают переброшенные резервы противника и продвигаются в Юнаковке, а также прилегающих лесополосах», — отметил источник.

Как утверждает канал, за сутки ВСУ предприняли восемь безуспешных контратак: в районе Алексеевки, две — около Кондратовки и пять — в Юнаковке. Всего были задействованы свыше 50 человек, из которых более половины уничтожены, 13 остались ранеными лежать на линии боевого соприкосновения, остальные бежали в обратном направлении.

«Получив приказ отбить утраченные позиции в Кондратовке, командование ВСУ отправило на самоубийственную задачу штурмовую группу с флагом Украины, которая была уничтожена, а вражеская символика сожжена нашим FPV-дроном», — добавили авторы.

Канал пишет со ссылкой на публикации украинских волонтеров, что в Сумскую область перебросили подразделения 17-й тяжелой мехбригады ВСУ, которые восполнили потери после разгрома в суджанском приграничье и кровопролитных боев в Поповке.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

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