Беспилотники ВСУ массово атаковали Москву

Силы противовоздушной обороны в ночь на 19 июля сбили над территорией Московского региона 16 украинских беспилотников, 13 из них летели на Москву, сообщили в пресс-службе Минобороны России. По данным ведомства, всего за ночь над РФ был уничтожен 71 БПЛА.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 71 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, — подчеркнули в МО.

24 дрона ВСУ удалось сбить над территорией Ростовской области, 11 – над территорией Брянской области, 10 – над территорией Калужской области. Еще три беспилотника были ликвидированы в небе над Курской областью, по два – над Орловской, Тульской и Липецкой областями, и один – над территорией Краснодарского края.

Ранее сообщалось, что при атаке ВСУ на Ростовскую область была ранена сотрудница железной дороги. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь, пострадавшую госпитализировали, сейчас с ней работают врачи.

До этого стало известно, что Вооруженные силы РФ начали массированную атаку на объекты ВСУ. Согласно сведениям военкоров, на Украину были направлены порядка 80 ударных дронов. Минобороны России данную информацию не комментировало.