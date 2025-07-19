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Атаки ВСУ на Россию
19 июля 2025 в 01:05

Почти сто ударных БПЛА направились на Украину

«РВ»: ВС России начали массированную атаку на Украину

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что Армия России начала массированную атаку на объекты ВСУ на Украине. По данным канала, порядка 80 ударных дронов уже находятся над территорией страны. Минобороны России не комментировало информацию.

В материале «РВ» сказано, что ночью ожидается еще больше дронов. Военкоры «РВ» также передали информацию украинских каналов, согласно которым в воздух подняты ракетоносцы Ту-95МС Воздушно-космических сил России.

Ранее военный корреспондент Евгений Лисицын заявил, что в Краматорске российские войска нанесли удар по складу боеприпасов Вооруженных сил Украины. По предварительным данным, цель была поражена с высокой точностью. На месте удара зафиксирована вторичная детонация, что является характерным признаком попадания по боекомплекту, отметил военкор. Министерство обороны России не комментировало эту информацию.

До этого депутат Государственной думы Александр Сидякин рассказал о суммарном уничтожении украинской техники натовского производства на $2 млрд (свыше 156 млрд рублей) с использованием российских беспилотников. Парламентарий связал ожидаемый рост производства БПЛА в России с недавним снижением НДС.

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